Ishak Belfodil va de nouveau retrouver l’Olympique Lyonnais. En effet, l’OL accueille ce mercredi Hoffenheim pour la quatrième journée de la Ligue des Champions (rencontre à suivre sur notre live commenté). L’attaquant a été formé à l’OL et Bruno Genesio s’en souvient.

« Ishak est un joueur en qui on avait beaucoup de confiance et de perspectives à Lyon. Il m’a donné du fil à retordre parfois. C’est un garçon attachant avec beaucoup de potentiel. Il a beaucoup évolué en maturité. On l’avait croisé pendant un stage en Espagne. On avait discuté et il avait évolué mentalement et dans sa maturité. Il y a quinze jours j’ai eu la confirmation que c’est devenu un très bon joueur et un homme. Ça change beaucoup de choses dans ce qu’il montre sur le terrain », a développé l’entraîneur rhodanien en conférence de presse.