Présent en conférence de presse avant la réception de l’AS Monaco dimanche (à suivre en direct commenté sur notre live), Bruno Genesio a évoqué le cas Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais qui n’a pas démarré la rencontre mercredi face au Shakhtar à cause d’une entorse contractée contre Rennes, reste incertain pour le match de demain.

« On va voir aujourd’hui à l’entraînement comment se sent Tanguy Ndombele. On prendra certainement une décision demain matin. Contre le Shakhtar il n’était pas à 100% et c’est pour ça qu’il n’a pas débuté », a ainsi expliqué le technicien rhodanien.