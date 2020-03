Des débuts de rêve. Depuis son arrivée à Lyon, Bruno Guimarães vit un rêve. Le Brésilien enchaîne les matches comme les bonnes prestations sous le maillot des Gones. Aligné à trois reprises, contre Metz, la Juventus et l’ASSE, le footballeur auriverde est invaincu avec son club (3 succès). Un joueur dont l’OL est déjà fou, notamment le président Jean-Michel Aulas (voir vidéo). Dimanche soir, après son premier derby, Bruno G. s’est exprimé sur OLTV.

« C’était un match difficile comme le sont tous les derbies. Je suis très heureux de l’engagement de toute l’équipe. Il va falloir maintenant se reposer pour être en forme contre le PSG mercredi. J’avais entendu parler du derby au Brésil. C’est une véritable guerre sur le terrain. Je suis très heureux d’avoir pris les trois points ce soir avec mon équipe. Je ne vais pas mentir je me sens un peu fatigué ce soir. Deux matches difficiles ont été joués et à partir de ce soir il faudra bien dormir et bien s’alimenter pour être prêt mercredi. Juninho m’avait parlé de beaucoup de chose mais il a oublié de me dire que ce public est si tendre et passionné. Je ne m’attendais pas à une telle ambiance. Houssem Aouar est un grand joueur, je m’entends super bien avec lui. J’espère que l’on va continuer à apporter de la joie à ce public lyonnais. Je suis très heureux à Lyon et je remercie tous mes coéquipiers de me faire sentir ici comme à la maison. »