Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais cette saison (16 buts en Ligue 1), Moussa Dembélé (23 ans) attise les convoitises. Déjà convoité par Chelsea ces dernières semaines, qui avait tenté le tout pour le tout dans les derniers instants du dernier mercato hivernal, l’attaquant international Espoirs français avait vu son président, Jean-Michel Aulas, refuser catégoriquement de le laisser filer en milieu d’année. Les Blues n’ont toutefois rien lâché sur ce dossier.

Selon les informations de The Athletic, la formation entraînée par Frank Lampard a décidé de se concentrer particulièrement sur Moussa Dembélé en vue du mercato estival. La raison ? Liverpool semble avoir de l’avance pour recruter Timo Werner, l’attaquant de Leipzig, un joueur qui les intéresse également. D’autant plus que l’un des deux autres buteurs, Michy Batshuayi (26 ans) ou Olivier Giroud (33 ans), devrait quitter Chelsea à l’issue de l’exercice 2019-2020. Les Blues devront cependant sortir le chéquier, alors que Manchester United est également sur le coup et que l’OL réclamera une grosse somme pour laisser partir un joueur sous contrat jusqu’en 2023 et recruté en 2018 contre 22M€.