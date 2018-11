Après la rencontre entre l’OL et Manchester City, conclue sur un match nul 2-2, Bruno Genesio s’est montré assez satisfait de la prestation des siens. Bien que la qualification ne soit pas assurée à cause de la victoire du Shakthar à Hoffenheim, le tacticien lyonnais s’est félicité de la prestation collective de son équipe.

« A la fois on est satisfait du contenu, mais un petit peu frustré de ne pas avoir la qualification au bout, ça s’est joué à très peu de choses. En première mi-temps on a des occasions pour ouvrir le score, mais bon ça fait partie du foot on ne peut pas tout convertir. En deuxième mi-temps on a fait ce qu’on devait faire mais je regrette un peu de déconcentration après le deuxième but, on a certainement eu un peu d’euphorie qui nous a pénalisé. L’idée c’était d’avoir un bloc médian et mettre la pression sur le porteur, être très costaud sur les contacts et j’ai surtout choisi de faire une équipe assez offensive pour sortir de leur pressing à la récupération du ballon, et ensuite trouver la verticalité et la profondeur. C’est pour ça que j’ai aligné Memphis et Cornet devant, je crois qu’on a dans l’ensemble plutôt bien réussi notre plan même si on aurait préféré l’emporter mais je félicite les joueurs, ils ont fait une grosse performance ce soir. Je veux surtout souligner le positif, on avait en face une des meilleures équipes d’Europe, un des favoris pour la compétition, les regrets c’est plus contre Hoffenheim, ce soir j’ai juste à féliciter mes joueurs, il aurait peut être fallu un peu plus de concentration sur coup de pied arrêté mais c’est dur d’être concentré sur 1h30 », a expliqué Genesio.