A l’aube de la saison 2017/2018, Maxwel Cornet n’aurait certainement pas imaginé avoir autant de temps de jeu. Avec l’arrivée de Bertrand Traoré cet été, l’international ivoirien (5 sélections) a été relégué sur le banc par son entraîneur Bruno Genesio. Dès lors, un départ cet hiver dans le but de jouer plus n’était pas à écarter. Mais l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a parfaitement sur profiter de la blessure de son coéquipier pour grappiller du temps de jeu.

Depuis le début de la saison, il a disputé 18 matchs (9 titulaires) pour 2 buts marqués et 4 passes décisives. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’attaquant de 21 ans ne s’imaginait pas quitter les Gones, loin de là. « Je ne me focalisais pas sur le mercato. Je suis sous contrat à Lyon jusqu’en juin 2021. Après, on ne sait jamais de quoi est fait le foot. Mais j’étais concentré sur le terrain. Les rumeurs de transfert, je n’y faisais pas attention. »