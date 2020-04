Comme plusieurs pays dans le monde, la France est sévèrement touchée par la pandémie de coronavirus. Une situation sanitaire inédite qui a provoqué l’arrêt des championnats européens notamment. Et pour les pensionnaires de Ligue 1, le contexte économique s’avère compliqué. Les clubs doivent ainsi appréhender au mieux les multiples pertes financières engendrées par la suspension des compétitions.

Dans une interview accordée au Progrès, le président de l’OL Jean-Michel Aulas a ainsi révélé que le club rhodanien ne dérogera malheureusement pas à la règle. « Notre chiffre d’affaires est arrêté depuis le 11 mars. On était parti pour faire jusqu’à 360M€ sur l’année, on sait d’ores et déjà qu’on ne les fera pas. Nous aurons des pertes potentiellement importantes. On a immédiatement saisi nos banques pour nous aider, » confie Aulas. En espérant que la Ligue 1 puisse reprendre ses droits dans les prochaines semaines...