L’Olympique Lyonnais va bien. Et si son trio d’attaque fait beaucoup parler en ce début de saison, la défense est également à l’honneur. L’arrière-garde lyonnaise n’a encaissé aucun but lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Soit 471 minutes d’invincibilité. Une série qui s’explique par les bonnes performances du collectif, et d’un homme en particulier. Marcelo.

Interrogé en conférence de presse cet après-midi, le défenseur international espoir Mouctar Diakhaby a évoqué l’apport du défenseur central brésilien de 30 ans, arrivé cet été de Besiktas. « Il amène énormément de choses, il a de l’expérience, il a joué dans de nombreux clubs. J’apprends de lui, il a un certaine expérience qui m’amène certaines choses, au quotidien. J’apprends. On communique en anglais et puis il y a le langage du football on va dire. Ce n’est que bénéfique pour l’équipe. Ça marche bien, on est contents, » s’est-il exprimé, en marge de la rencontre de Ligue Europa face à l’Apollon (Jeudi, 21h05).