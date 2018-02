Le leader de l’OL cette saison, c’est lui. Nabil Fekir est l’atout offensif numéro un des Gones. Il enchaîne les buts (16 en L1) et les passes. Indispensable aux siens, le capitaine rhodanien devrait être en lice pour être élu meilleur joueur de la saison en fin d’exercice. Il serait en concurrence notamment avec un certain Neymar Jr (PSG). Interrogé par Onze Mondial, le numéro 18 a jugé la concurrence avec la star brésilienne.

« Je ne sais pas ça. C’est un grand joueur Neymar. Après, on ne sait pas. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas le gars qui va te dire non. Neymar, c’est un très très grand joueur, tout le monde le sait, ça va être dur. Mais, il faut être ambitieux. On est là, on bosse dur. C’est un humain, il n’y a rien d’impossible, mais ça va être compliqué ».