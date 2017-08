Depuis l’annonce du transfertde Neymar au Paris Saint-Germain, tous les acteurs de la Ligue 1 sont invités à donner leur avis. Et aujourd’hui, c’est au Lyonnais Nabil Fekir de donner son ressenti sur le fait de voir le Brésilien accepter de quitter Lionel Messi et Luis Suarez pour rallier la Ligue 1. « C’est fou, après c’est un choix qui lui appartient. Il fait ce qu’il veut. Quitter des joueurs comme Messi et Suarez, ça peut paraître un peu fou, mais il ne faut pas oublier qu’il va jouer avec de bons joueurs », a-t-il déclaré en conférence de presse.

De son côté, Bruno Genesio n’a pas boudé le choix du futur ex-Blaugrana. « Ça va apporter déjà au niveau de l’exposition, que ça soit au niveau des médias, du public. On vient aussi pour voir ce genre de joueurs. Ce sont des joueurs qui marquent et font marquer des buts. C’est bien pour le foot français. Ça va forcer tout le monde à élever le niveau de jeu. Il y aura une exigence supérieure ».