Tandis que ses coéquipiers, Anthony Lopes, Marcelo et Mouctar Diakhaby ont été suspendus pour plusieurs matches (5 pour le premier, 1 + 1 avec sursis pour les deux autres) pour des incidents survenus à Marseille en mars dernier, Nabil Fekir a évoqué cette décision. Interrogé par L’Equipe, il a déploré les sanctions de ses partenaires de clubs.

Néanmoins, il ne veut pas se lamenter pour autant et se projette sur les dernières échéances (Troyes et Nice) :« Je les trouve un peu sévères. Mais on ne peut rien y faire. Ce n’est pas ça qui doit nous empêcher de remporter nos deux derniers matches et nous qualifier pour la C1. Après, bien sûr, c’est triste de voir qu’une partie de cette fin de saison se joue en coulisses. À nous d’en faire abstraction. »