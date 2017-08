Nabil Fekir est le nouveau capitaine de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant de 24 ans succède à Maxime Gonalons, parti du côté de l’AS Roma. Le nouveau leader des Gones s’est présenté ce jeudi face aux médias. L’occasion de livrer ses impressions sur ce nouveau rôle. « Le coach a essayé plusieurs capitaines pendant les matches de préparation. Il a dit que c’était moi et je suis content. Je pense être de taille à assumer car le coach me fait confiance ».

Il poursuit : « C’est bien pour moi et pour l’équipe. C’est une grosse responsabilité. J’ai porté le brassard en CFA. Ça a beaucoup plus d’importance en pro. Honnêtement, je n’aurai jamais cru être capitaine de l’OL. La vie est faite de surprise. C’est une bonne surprise. Ça montre que le club a confiance en moi. Je vais prendre un peu plus de responsabilités, parler un peu plus à mes coéquipiers et les motiver pour donner le meilleur de nous-même sur le terrain. Je suis le capitaine mais on est un groupe de 20. ».