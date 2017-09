Passé par Nantes, Marseille, Montpellier, Toulouse et Bastia, Reynald Pedros a également effectué une pige à Lyon, entre novembre 1997 et mai 1998. Alors, quand Jean-Michel Aulas a appelé le champion de France 1995 pour lui proposer le poste d’entraîneur de l’équipe féminine de l’OL, Pedros (45 ans) n’a pas hésité, comme il le dit dans Le Parisien.

« On m’a présenté le projet, j’ai dit oui. J’ai foncé. Pour moi, c’était le bon moment, la bonne opportunité, dans un club de très haut niveau. Je gardais de très bons souvenirs de Lyon. Le foot féminin, c’est vraiment un choix. Pas du tout une seconde option. Et à Lyon, on ne peut pas trouver mieux. »