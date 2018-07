Arrivé à l’Olympique Lyonnais l’été dernier en provenance du havre, Ferland Mendy a réalisé une première saison de qualité sous le maillot lyonnais. Auteur de 35 matches toutes compétitions confondues et quatre passes décisives, le joueur de 23 ans a pris ses marques dans le Rhône et a même prolongé son contrat. Et avant d’entamer la nouvelle saison, l’ancien Havrais a évoqué ses objectifs.

« Je suis déjà très impatient de découvrir la Champions League. Comme pour tout joueur, cette compétition représente quelque chose de très particulier. C’est le plus haut-niveau du football européen. Plus généralement, je vais essayer de faire une belle saison sur le plan personnel mais aussi réussir notre saison collectivement », a expliqué Ferland Mendy dans une interview accordée au site du club. Il ne reste plus qu’à.