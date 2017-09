Ce jeudi en fin de matinée, Ferland Mendy s’est présenté face aux médias. L’occasion pour le latéral gauche d’évoquer ses premiers pas au sein de l’Olympique Lyonnais. « Je veux bien m’installer ici. Je vis au jour le jour (...) Dans l’équipe, je suis quelqu’un qui rigole beaucoup avec tout le monde. Ça se passe bien avec les nouveaux comme les anciens. L’équipe est jeune donc c’est plus facile de s’adapter ».

Le jeune homme découvre la Ligue 1 à Lyon. « Ce qui est compliqué si tu fais une erreur en Ligue 1, tu le payes cash. Ce qui est bien, c’est que ça joue au ballon et j’aime bien ça. Ce qui me marque le plus (à l’OL) ce sont les supporters. Ce ne sont pas les mêmes qu’au Havre. C’est plus une grande maison à l’OL par rapport au Havre (...) À Paris ? Dans l’ensemble, le staff m’a dit que c’était bien même s’il y a des choses à corriger et j’espère les corriger lors des prochains matches. Dans l’ensemble, ça s’est bien passé. J’espère que ça va bien continuer comme ça »