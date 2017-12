Jordan Ferri fait partie des anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais. Mais le milieu de terrain fait les frais de la forte concurrence au milieu de terrain régnant chez les Gones. En conférence de presse ce mercredi avant un match décisif face à l’Atalanta Bergame, Ferri a évoqué cela : « J’ai toujours connu une grande concurrence au milieu depuis que je suis pro à l’OL. Qui dit grand club dit concurrence. Cette année, c’est plus compliqué pour moi. J’essaye de répondre présent en travaillant plus à l’entraînement. Je dois me tenir prêt quand le coach fait appel à moi (...) Honnêtement, mentalement c’est un peu compliqué. En tant que compétiteur et footballeur, on a envie de jouer plus de matches. Après au club, on a des préparateurs qui sont à l’écoute, qui proposent des entraînements supplémentaires par rapport aux autres joueurs qui jouent plus. J’essaye de m’accrocher et de travailler plus. Quand je me lève le matin, je ne viens pas pour rien faire. Je viens pour travailler pour moi et pour être prêt. Ça fait partie de mon état d’esprit collectif. J’aime mon club. Tant que je serai à l’OL, donnerai tout pour mon club, pour le maillot et les supporters ».

Un départ est pourtant évoqué ces dernières semaines. Jordan Ferri, dont le nom a été associé à Bordeaux récemment, a lâché ses vérités. « Ma situation personnelle, je ne me pose pas trop la question. J’ai à cœur de finir la première partie de saison correctement. Les questions, je me les poserai à la trêve. J’aurai le temps de me poser ces questions. Je me focalise vraiment sur la fin de cette première partie de saison ».