Alors que l’Olympique Lyonnais se déplace sur le terrain du FC Nantes (samedi 17h15), Bruno Genesio s’est exprimé sur le mercato du club rhodanien en conférence de pressse ce jeudi. L’entraîneur des Gones a notamment évoqué Clément Grenier qui serait pisté par Malaga. « Ma position n’a pas changé. Les joueurs sous contrat à l’OL postulent pour le match face à Nantes. S’ils sont dans une situation différente ou amener à nous quitter, on avisera ».

Genesio s’est ensuite prononcé sur le mercato en général. « Oui, on souhaite se renforcer au milieu. On travaille toujours sur certains dossiers. Il y aura certainement une arrivée quoi qu’il arrive (que Grenier parte ou reste). On avisera par la suite ».