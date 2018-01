Courtisé par plusieurs grandes écuries comme le Bayern Munich, Tottenham, Liverpool ou encore Chelsea, Willem Geubbels (16 ans) est au cœur des débats. Son contrat stagiaire se termine en 2019 et les Gones espèrent le convaincre de rester poursuivre sa carrière à Lyon, malgré les nombreuses approches. En conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio s’est exprimé au sujet de la pépite lyonnaise.

« Moi, je m’attache au côté sportif. C’est un jeune joueur. Ce qu’il fait et ce qu’on lui a proposé au niveau sportif, je ne suis pas sûr qu’il y a beaucoup de joueurs de 16 ans qui ont joué des matches de Ligue 1 ou de Coupe d’Europe. Il serait plus raisonnable de rester à Lyon et de poursuivre sa progression dans un contexte favorable. Après, chacun prend ses responsabilités. J’espère qu’il va écouter le discours de certains joueurs qui ont été formés ici. Le projet sportif qu’on lui propose est assez exceptionnel (...) J’ai eu plusieurs discussions avec lui. J’ai senti qu’il avait envie de rester dans son club. Il y a d’autres éléments qui rentrent en compte. Je me contente de parler du projet sportif qu’on peut lui proposer (...) On croit toujours que l’herbe est plus verte ailleurs quand on quitte son club pour aller à l’étranger. C’est déstabilisant. Il connaît tout le monde ici, on a le savoir faire pour amener les joueurs au haut niveau ».