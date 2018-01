Le mercato a ouvert ses portes le 1er janvier. Du côté de l’OL, un milieu de terrain, servant de doublure à Lucas Tousart, devrait arriver. En revanche, malgré le petit pépin physique de Mariano Diaz et le fait que Lyon ne possède pas un autre pur numéro 9, un attaquant ne sera pas forcément recruter comme l’a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse. « Je pense que ça peut-être surtout le bon moment (la blessure de Mariano) pour certains (Gouiri, Maolida) pour se montrer à ce poste et repousser cette interrogation. Je le vois comme ça ».

Puis sur le mercato en général il a ajouté. « C’est le début. On sait très bien que le mercato dure un mois mais que tout s’accélère en fin de mercato. On a un effectif qui nous convient. On peut aviser selon d’éventuels départs qui peuvent arriver d’ici là (...) Pour l’instant, il y a des joueurs qui ont eu peu de temps de jeu. Je comprends qu’il veuillent aller chercher ce temps de jeu. Quand on est un compétiteur, c’est normal. On sera à l’écoute d’éventuels souhaits des joueurs. Il y aura des arrivées s’il y a des départs ».