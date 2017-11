Très large vainqueur de Nice 5-0 cet après-midi, l’OL s’est fait plaisir et en profite pour prendre provisoirement à la 2e place du classement, en attendant le score entre Monaco et le PSG. Petit plus supplémentaire selon Bruno Genesio, cette victoire a été acquise sans un Nabil Fekir malade. Tant pis pour l’OL mais l’entraineur des Gones a souligné le large réservoir offensif de son équipe qui jouait également sans Traoré.

« Jouer sans Nabil Fekir, on l’avait déjà fait à Troyes (5-0). Cela montre la qualité du groupe, on effectue des rotations et l’équipe reste performante, cela démontre un bon état d’esprit général, je tiens à le souligner. On a fait match plein, je retiens que quand on est structuré et discipliné défensivement, comme à Saint-Etienne et à Troyes, on a tellement de talent offensif qu’on peut faire des différences. Il nous faut pour cela être performant à la récupération. C’est un travail collectif. Je suis content pour Maxwel Cornet, qui ne devait pas débuter. S’il était sorti du groupe la semaine dernière, c’était surtout pour le protéger, je lui avais dit. C’est un garçon qui travaille, il a vécu des moments difficiles, ce but va lui faire du bien. »