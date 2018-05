Présent en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio est revenu sur l’appel effectué par l’Olympique Lyonnais au CNOSF sur la suspension de Mouctar Diakhaby. Une démarche salvatrice pour l’OL puisque la conciliation rend la sanction suspensive. Une excellente nouvelle pour le technicien lyonnais qui pourra donc disposer de son défenseur central.

« Je n’ai pas tous les éléments juridiques pour Diakhaby. On m’a communiqué que Mouctar était disponible samedi, la décision sera connue mardi. L’appel étant suspensif, il peut jouer samedi. On avait travaillé avec l’option Mouctar cette semaine car j’ai confiance aux personnes qui m’entourent, mais on avait aussi prévu une autre option avec Mapou, » a ainsi commenté Genesio.