L’Olympique Lyonnais a réalisé une belle semaine en s’imposant face à Guingamp et au PSG en Ligue 1 puis en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France face à l’AS Monaco. Malgré cette bonne dynamique, Bruno Genesio ne veut pas s’enflammer et sait que tout peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre.

« C’est le foot. C’est comme ça. Beaucoup de compliments, beaucoup de critiques, etc... Comme je le disais avant, on doit être mesuré, prendre du recul. Quand ce sont de bons moments, il faut accepter, être fier. Mais il faut prendre du recul. Ça peut retomber très vite dans des choses négatives. A nous de garder cette joie aux entraînements et en match (...) Il faut rester humble et vigilant. Nous avons fait une bonne première partie de saison. Le stage en Espagne nous a permis de nous recentrer sur nos objectifs. Nous avons eu de bons moments de détente également. Ce stage a encore plus fédéré le groupe ».