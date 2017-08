Cet été, plusieurs leaders ont quitté l’OL à l’image d’Alexandre Lacazette. L’attaquant tricolore a rejoint Arsenal. Son départ propulse un peu plus Nabil Fekir sur le devant de la scène. Un nouveau statut qui ne semble pas gêner le Lyonnais qui semble retrouver son meilleur niveau. C’est en tout cas ce qu’a noté Bruno Genesio, invité de Culture Club sur OLTV.

« Nabil est revenu très affûté. Je le disais souvent, on a tendance à dévaloriser sa saison de l’an dernier. Il a marqué 14 buts et délivré 12 passes décisives, ce qui est une bonne saison. Il y a une telle attente, une exigence envers Nabil, qu’on a l’impression qu’il a fait une saison moyenne. Il est dans une phase intéressante où il retrouve ses moyens. On retrouve ses qualités de percussions. Il a cette faculté d’être décisif soit par la passe, soit par le but ».