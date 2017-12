L’Olympique Lyonnais s’est imposé ce dimanche après-midi à Caen (1-2), dans un match qu’il pensait maitriser avant de faire le dos rond. L’OL menait 0-2 et peinait à enfoncer le clou. Caen se mit à jouer en fin de match et aurait largement pu mettre davantage qu’un but anecdotique. Après la rencontre, Bruno Genesio a tenu à saluer le courage de ses joueurs, qui n’ont pas paniqué malgré les intentions normandes. L’Equipe relaye les propos du coach rhodanien :

« On aurait pu maitriser jusqu’à la fin. Malheureusement, on a subi. On aurait pu repartir avec un seul point. Cela aurait été une vraie déception. Le plus important, c’est d’avoir gagné Félicitations aux joueurs. Ils ont été très courageux ce soir. On ne peut pas toujours être flamboyant dans le jeu. Il faut savoir mettre le bleu de chauffe, défendre ensemble, garder un résultat. » L’OL est 2e au classement, en attendant le match Montpellier-Marseille.