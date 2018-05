Conforté dans son poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio, se satisfait de l’issue de ce dossier. Interrogé par Le Progrès, le technicien des Gones n’a pas caché sa joie : « Je suis très heureux parce que j’ai une relation forte avec mon président, professionnellement et humainement, aussi, et c’est indispensable d’avoir ce genre de rapport quand on est entraîneur. J’aurais accepté une autre décision. C’est une grande marque de confiance de la part du président et du conseil d’administration sur mon travail. »

Après avoir tenu à remercier son staff et ses joueurs, l’ancien milieu de terrain s’est projeté sur la suite de son aventure dans la Capitale des Gaules : « Cela n’empêche pas d’être pro et de connaître les règles du jeu. Quand on est entraîneur, on n’est pas rêveur. J’ai la chance d’avoir un groupe, un staff, en qui j’ai pleine confiance, et qui me l’a bien rendu dans les moments difficiles. Une prolongation ? Ce n’est pas le plus important. Le plus important, c’est de bien préparer cette saison en emmenant les renforts nécessaires. »