L’OL est un miraculé. Menés 0-1 à Amiens la majeure partie du match, les Gones ont fini par s’imposer sur le fil grâce à un doublé d’Houssem Aouar et un penalty raté par Gaël Kakuta à 5 minutes du terme, alors que les deux équipes étaient à égalité. Grâce à cette victoire, Lyon va pouvoir préparer sereinement le match face à l’OM dans une semaine. Après la rencontre, Bruno Genesio a exprimé son soulagement au micro de beIN Sports.

« On était prévenu que ça allait être un match difficile avec des conditions difficiles. L’équipe d’Amiens est une équipe compliquée à jouer chez elle. On s’est mis en difficulté en encaissant un but très tôt. On n’a pas su varier notre jeu jusqu’à 30 minutes de la fin du match, où on a réussi à créer plusieurs enchainements, sur le côté gauche notamment. On s’est montré un peu plus dangereux. Après, il y a un peu de folie en fin de match avec le penalty raté d’Amiens, qui est certainement le tournant du match, et puis le deuxième but que je n’ai pas vu puisque j’étais dans le couloir (Genesio venait de se faire exclure par l’arbitre, ndlr). On reste devant Monaco, c’est ce qui est important. On va pouvoir regarder le match tranquillement ce soir, surtout avant le match de la semaine prochaine contre Marseille chez nous, il était important d’être dans ce peloton des trois équipes qui sont derrière Paris. »