Demain soir, les joueurs de Ligue 1 seront en vacances. Une trêve hivernale qui va coïncider avec les fêtes de fin d’année. Une période redoutée par les entraîneurs à l’image de Bruno Genesio. En conférence de presse ce mardi après-midi, l’entraîneur des Gones a évoqué cette période propice à la prise de kilos. Ses propos sont relayés par RMC.

« Les joueurs auront dix jours de vacances. C’est beaucoup mais très nécessaire. Ils ont besoin de couper physiquement et mentalement. Mais il y a aussi une exigence en respectant le programme individuel qu’on va leur donner. Ils doivent revenir en bonne forme, fit, sans kilos superflus. Si c’est 600 grammes ou un kilo, ça ira. Si on dépasse le kilo, il y aura des choses mises en place, comme des amendes. C’est important, sinon ça cause des blessures, on perd du temps ». L’an dernier, Frédéric Hantz avait mis en place un système de ce type lorsqu’il officiait à Montpellier.