Révélation de la dernière saison à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a récemment prolongé son contrat avec son club formateur. Pour l’exercice qui s’annonce, le joueur de 20 ans, qui a évolué à plusieurs postes pour se faire une place dans le onze lyonnais, espère se fixer et aussi se montrer plus décisif, comme il l’a expliqué au site officiel de l’OL.

« Je suis heureux de continuer à l’OL et de progresser avec mon club formateur. Je me sens très bien en tant que numéro 8 en alternant le travail défensif et offensif. Je veux élargir encore ma palette », a-t-il déclaré. « Je veux marquer plus de buts cette saison. Ce serait bien d’atteindre la barre de 10 buts. Il faut que je progresse encore dans ce domaine. »