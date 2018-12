Associés régulièrement au milieu de terrain, Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar font le bonheur de l’Olympique Lyonnais. Au micro de RMC Sports ce lundi, le deuxième joueur nommé a dit tout le bien qu’il pensait de l’ancien milieu d’Amiens, incertain pour le match de mercredi.

« C’est un excellent joueur. Il est technique, donc le rapport technique est plus facile. On se trouve bien sur le terrain. En tant que milieu de terrain, on a des caractéristiques en commun. On a des automatismes. J’apprécie sa façon de voir le jeu. Il a une belle qualité de jeu. Il aime prendre des risques avec ses passes, donc ça me plaît aussi ». Il reste à savoir si le duo rhodanien sera en action face au Shakhtar Donetsk mercredi en Ligue des Champions.