Auteur d’une deuxième saison professionnelle exceptionnelle avec 7 buts marqués et 5 passes décisives en 43 matchs disputés toutes compétitions confondues avec l’Olympique Lyonnais, il était attendu qu’Houssem Aouar démarrerait ce nouvel exercice comme il avait conclu le précédent. Prolongé jusqu’en 2023 au début de l’été, le milieu de terrain de 20 ans a vécu, comme ses coéquipiers, un début de saison compliqué et s’est retrouvé relégué sur le banc de touche.

Artisan de la très belle performance collective lyonnaise à Manchester, mercredi, l’international espoir tricolore est venu répondre aux questions des journalistes vendredi matin, à deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille. Sans concession, Houssem Aouar a évoqué ce début de saison compliqué, réclamant toutefois un peu plus d’indulgence. « Je n’ai pas fait le début de saison que j’aurais souhaité. La première journée, j’ai fait un match plutôt correct. Contre Reims (2e journée), je n’ai pas fait le match qu’il fallait. Ensuite, deux matches sur le banc cela force à réagir. Et je bosse tous les jours, je suis encore jeune, il va falloir être un peu plus indulgent je crois ».