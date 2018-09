Dimanche, à 21h, les supporters de l’Olympique Lyonnais retrouveront leurs joueurs au Groupama Stadium. L’occasion de célébrer l’exploit de Manchester mais surtout de lancer sa saison de Ligue 1, face à l’Olympique de Marseille. Interrogé en conférence de presse avant cet Olympico, le milieu de terrain de l’OL Houssem Aouar est venu évoquer une rencontre toujours spéciale, mais qu’il ne faut pas comparer au derby.

« Ça va être un match tout aussi compliqué, Marseille aura sûrement moins la possession que City, ça va être plus équilibré. Il faut mettre les mêmes ingrédients que mercredi et se donner à fond, » a d’abord lancé l’international espoir, avant de poursuivre. (Ce match est-il plus important qu’un autre ?) « Pas du tout. Mais cette rivalité est bénéfique pour notre championnat, cela amène toujours des matches assez spectaculaires. On sait que l’OM est au coude à coude avec nous en championnat chaque saison. Cela donne de matches électriques. Mais ça n’a rien à voir avec Saint-Etienne ». Et de conclure. « Comme tous les OL-OM, il y aura beaucoup d’engagement, de motivation des deux côtés, les Marseillais auront à cœur de prendre les trois points, nous aussi, cela va être un match très engagé ».