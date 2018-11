Houssem Aouar est l’une des dernières trouvailles du centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain, sélectionné avec les Espoirs français, surfe sur un premier exercice plein réussi dans l’élite (6 buts, 5 passes décisives en 32 matches lors du précédent exercice). Et si cette saison, le Lyonnais est parti encore plus fort (déjà 5 buts et 1 passes décisives en 13 journées), il serait dans le viseur de Chelsea.

Selon RMC Sport, Maurizio Sarri apprécierait grandement le profil d’Houssem Aouar. Depuis plusieurs semaines, il serait supervisé par Chelsea. En plus des Blues, Liverpool le suivrait également. Deux pistes assez prestigieuses de Premier League qui viennent ainsi aux nouvelles concernant le joyau lyonnais sous contrat jusqu’en juin 2023. Reste à voir comment Jean-Michel Aulas réagira en cas d’offre venue d’Angleterre.