Lors de ce mercato estival, l’Olympique Lyonnais n’est pas resté les bras croisés. Le club rhodanien a en effet recruté six joueurs, dont un certain Jean Lucas. Formé à Flamengo, le milieu de terrain brésilien a décidé de rejoindre l’Europe, et l’OL a dû débourser environ 8M€ pour le recruter. Présent avec les U23 du Brésil, le principal concerné est donc revenu sur son arrivée. « C’est totalement différent, le changement a été très rapide. Je m’adapte très bien, je suis heureux là-bas, et j’espère donner de la joie aux supporters lyonnais », a lâché Jean Lucas dans des propos relayés par Globo Esporte.

Interrogé ensuite sur le football en France, le joueur âgé de 21 ans n’a pas hésité à en dire du bien : « le football en France est bien plus rapide. Ici, au Brésil, on a l’opportunité de garder le ballon. Là-bas, c’est contrôle-passe, il faut jouer en deux touches de balle. C’est ce que m’enseigne l’entraîneur Sylvinho. Ici, j’avais l’habitude de contrôler, de me retourner et d’avancer. En France, je dois jouer plus rapidement, en une ou deux touches de balle. » Un petit changement de jeu donc, qui ne semble pas perturber le natif de Rio de Janeiro, auteur d’un but en trois apparitions.

