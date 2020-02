L’Olympique Lyonnais pointe à la 11e place du classement de Ligue 1. Un rang loin des ambitions du club rhodanien. Pour autant, Jean-Michel Aulas croit toujours au podium en fin de saison. Le patron lyonnais l’a dit et répété au cours d’un entretien accordé au site officiel du club. « Oui, bien sûr, et je reste intimement convaincu que nous pouvons le faire, même si ce sera difficile. (...) Nous sommes à 7 points de cette 3e place. Il reste 13 journées avec 39 points en jeu, et donc tout reste évidemment possible. Il faudra pour cela que tout le monde tire dans le même sens, que le staff et tous les joueurs se transcendent, et il faut qu’il y ait une union sacrée de tous ceux qui viennent au stade et qui supportent l’OL, et alors là, j’en suis persuadé, nous allons réaliser une très grande fin de saison », a-t-il lancé avant de marteler.

« Je suis attentif à tout ce qui se dit, mais convaincu que nous allons enchaîner dans une spirale positive et j’ai besoin, pour cela, du soutien de tous ceux qui aiment l’OL. La pression systématique et a priori sur les joueurs ne fait que rendre plus complexe leurs performances optimales. J’ai toute confiance dans l’expérience et la qualité technique et tactique du coach. Il y a aussi un investissement collectif certain de la plupart des joueurs. Karl (Toko Ekambi) est déjà très performant. Bruno (Guimarães) va beaucoup nous apporter, et nous allons bientôt récupérer Léo (Dubois) et Youssouf (Koné) pour le sprint final des matchs sur les mois de février et mars d’une intensité rarement vue au Groupama Stadium », a-t-il lâché. Le message est passé.