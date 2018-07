Invité à évoquer le mercato de l’Olympique Lyonnais sur RMC Sport ce samedi, Jean-Michel-Aulas en a dévoilé un peu plus sur les prochaines recrues qui devraient arrivées dans le Rhône cet été. « On a pu les observer et les rencontrer parce que les responsables des sélections sont ouverts. On va les recruter dans les jours qui viennent, et ils ne sont plus à la Coupe du monde actuellement », a d’abord expliqué le président des Gones au sujet de deux joueurs qui étaient au Mondial en Russie.

JMA a ensuite évoqué les cas Nabil Fekir : « Nabil sera, je le pense, à l’OL la saison prochaine. J’ai presque une relation père-fils avec mes joueurs. (...) C’est notre capitaine, et c’est le souhait du coach de le garder. » Si l’international français devrait rester à Lyon, Tanguy Ndombele devrait en faire de même selon Aulas : « on n’a pas eu d’offre pour lui, même s’il intéresse des clubs. Il sera avec nous l’année prochaine, comme l’ensemble du milieu de terrain de l’année passée. On ne va pas laisser partir nos meilleurs joueurs. » Le sujet semble donc clos.