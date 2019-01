L’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais avait mené un mercato important en anticipant les signatures de Martin Terrier et Léo Dubois, arrivés durant l’été. Cet hiver, il semblerait que les pensionnaires du Groupama Stadium soient un peu plus calmes comme l’a laissé entendre Jean-Michel Aulas, invité sur OLTV. Ses propos sont relayés par le site officiel de l’OL.

« Il n’y a pas de choses qui ont été arrêtées. On discute avec un certain nombre de joueurs qui nous intéressent pour le futur. Il n’y a pas de discussion avec un défenseur central. Il y a aussi Oumar Solet qui monte en puissance… Pour cet été, le mercato dépendra de la situation du club à la fin de la saison. On va essayer de ne pas perdre tous nos joueurs car nous sommes très sollicités. On laissera probablement partir un ou deux joueurs et on essaiera de se renforcer en défense ou au milieu de terrain. »