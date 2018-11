Alors que son contrat expire en juin 2019, l’avenir de Bruno Genesio est au cœur des discussions à Lyon. Interrogé à ce sujet dans l’émission Team Duga sur RMC Sport, Jean-Michel Aulas a évoqué son cas.

« Déjà pour moi Bruno est un entraîneur qui correspond parfaitement à l’équipe de Lyon où il y a beaucoup de joueurs du centre de formation, une dynamique d’ADN et de communion entre entraîneur, dirigeants et joueurs. Comme il avait un contrat et que je suis assez stable, on va au bout du contrat, quand on sera à la fin de la saison on va discuter avec tous les partenaires, le board, et on écoutera aussi les supporters, on prendra une décision qui correspondra aux résultats », a-t-il expliqué.