Après une première mi-temps ratée, l’OL a su relever la tête et s’imposer à Guingamp (2-4). Une victoire qui fait du bien au niveau comptable mais aussi à la tête pour des Gones en pleine crise de confiance. Jean-Michel Aulas est revenu sur le sujet après la rencontre pour le site officiel de l’Olympique Lyonnais. « C’était très compliqué. La première période était la même que contre Bordeaux. On était inquiet mais Bruno a su trouver les mots et la réponse tactique pour inverser la tendance. C’était toujours dur de jouer face à une bête blessée comme Guingamp. Plusieurs joueurs ont éclaboussé la rencontre de leur talent. Je trouve les critiques injustes. Comme celles envers Memphis, qui nous a fait gagner beaucoup de matches dont celui d’aujourd’hui. Nos joueurs ont du talent mais avaient un manque de confiance. Il faut les soutenir et ne surtout pas les vexer. Je suis heureux. Les joueurs ont montré leur véritables qualités en revenant des vestiaires. C’est la preuve qu’ils sont capables de se transcender dans l’intérêt de l’institution ».

La trêve va permettre aux Lyonnais de travailler tranquillement, même si certains seront en sélection, et de préparer le prochain match de L1. Un match pas comme les autres puisqu’il s’agit du derby face à l’AS Saint-Étienne (vendredi 23 novembre). Un choc auquel JMA pense déjà. « Maintenant, on a la tête au derby. Ce sera un match fantastique. Nos amis stéphanois y croient beaucoup mais nous aussi. Le préfet leur a donné la possibilité de venir mais ils ont refusé. Ça n’a rien à voir avec une quelconque décision de l’OL. On répondra présent pour ce rendez-vous après la trêve ».