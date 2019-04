Face au Stade Rennais mardi soir, l’Olympique Lyonnais n’a pas obtenu son billet pour la finale de la Coupe de France. Dans cette demi-finale au Groupama Stadium, le club rhodanien s’est en effet incliné sur le score de 3-2. Suite à cette contre-performance, Jean-Michel Aulas a alors annoncé en conférence de presse que la décision concernant l’avenir de Bruno Genesio, en fin de contrat à la fin de la saison, serait communiquée dans quelques mois. Désormais hors course dans cette coupe nationale, les Gones n’ont plus que la Ligue 1. Et avant le match contre Dijon samedi (17h, à suivre en direct sur Foot Mercato), le président de l’OL a adressé un message à ses joueurs.

« Il faut toujours regarder devant soi, et encore plus lorsqu’on a des responsabilités importantes, Bruno comme entraîneur de l’OL et moi comme président. Nous avons échangé ce soir avec Bruno pour essayer de comprendre ce qui avait conduit à l’élimination mardi, malgré toutes les qualités de Rennes, et faire en sorte que nous remportions le match samedi. Les joueurs doivent une revanche à Bruno, aux supporters qui ont été parfaits mardi et à l’institution. Je garde confiance en eux, même s’ils m’ont déçu mardi. J’irai les voir demain (vendredi, ndlr) pour échanger avec eux et leur exprimer mon point de vue et ma confiance dans leur fierté et leur talent, et je serai très attentif à ce qui se passera samedi », a lâché JMA dans une interview disponible sur le site du club.