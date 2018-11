Jean-Michel Aulas a répondu cet après-midi aux questions qui lui ont été posées dans l’émission Team Duga sur RMC Sport. Le dirigeant rhodanien a notamment été interrogé sur la possible arrivée d’un milieu de terrain lors du mercato hivernal.

« D’ici le 31 décembre il va se passer beaucoup de choses. Si on se qualifie en huitièmes de LDC avec une équipe et un milieu qui n’ont pas toute l’expérience souhaitée mais peuvent être efficaces, je vais peut-être faire en sorte de ne pas recruter. Si on est en difficulté pourquoi pas, il y a peut-être des joueurs qui vont être demandés et vouloir partir, je ne peux pas vous dire. Aujourd’hui on a une très bonne équipe, on est à 80 % de notre potentiel, on fera le constat au moment où ils partiront en vacances », a expliqué le président.