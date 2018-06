La Coupe du Monde va ouvrir ses portes cet après-midi avec la rencontre entre la Russie et l’Arabie Saoudite (à suivre en direct sur notre live commenté) et certains clubs vont peut-être faire leurs emplettes lors de la compétition. Ce sera peut-être le cas de Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais.

« C’est important pour eux de savoir que leur président sera présent à leurs côtés. C’est vrai pour Anthony et Nabil mais aussi pour tous les anciens joueurs de l’OL, qui seront nombreux. Il y aura un certain nombre de joueurs du Championnat de France qui seront présents là-bas. On veut rester près de nos joueurs, que l’on aime et que l’on suit. C’est un moment privilégié, on pourra suivre les plus grands joueurs du monde, dans un contexte où, peut-être, l’OL aura besoin d’un certain nombre d’entre eux à l’avenir », a-t-il déclaré dans un long entretien accordé au site internet de l’OL.