Certaines décisions arbitrales lors d’Olympique de Marseille-Paris SG (0-2, 11e journée de Ligue 1) dimanche soir ont fait jaser, notamment côté phocéen. Le président olympien Jacques-Henri Eyraud et son entraîneur Rudi Garcia ont notamment regretté que l’assistance vidéo ne soit pas davantage utilisée au cours de la rencontre.

Spectateur avisé de la Ligue 1, le patron de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a assisté à ces débats depuis Pékin, donnant même son avis sur la question via un post sur Twitter. « Depuis Beijing, je lis les déclarations de Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia sur l’arbitrage, je suis très étonné, il y avait sûrement plus à dire lors du dernier PSG-OL », a confié l’homme fort des Gones. De quoi lancer, déjà, le prochain Olympico !