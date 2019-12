Le 15 octobre dernier, l’Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée de Rudi Garcia. Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille, le technicien français a été choisi pour remplacer Sylvinho, alors qu’il était en concurrence avec Laurent Blanc. Un choix qui n’a pas été accepté par une partie des supporters qui sifflent Garcia régulièrement et demandent son départ. Mais le coach de l’OL peut compter sur le soutien de son président Jean-Michel Aulas. Comme il l’a fait régulièrement avec Bruno Genesio ces dernières années, le patron des Gones a volé au secours de Rudi Garcia au micro d’OLTV. Ses propos sont relayés par le site officiel de l’OL.

« La décision de remplacer Sylvinho a été prise par Juninho, un homme qui représente l’OL. Nous avons vu que nous nous étions trompés et cette décision de se séparer de Sylvinho était donc légitime. Plus tôt une décision est prise, plus vite les choses peuvent être rattrapées. Concernant Rudi, nous avons analysé les choses. Et avec le recul, je suis convaincu que c’est une bonne décision. Il fallait quelqu’un avec beaucoup d’expérience, avec le cuir tanné et une grosse force de caractère pour aller contre le lobby des médias qui n’en faisaient pas leur favori. Il fallait quelqu’un de fort et il faut miser sur la durée. Rudi Garcia fait du bon travail. En ce qui concerne les blessures, il y a peut-être eu des erreurs lors de la préparation cet été que l’on a payées par la suite. Mais depuis que Rudi et son staff sont arrivés, avec le parrainage de Juninho, toute l’équipe s’est mise au travail. C’est une bonne chose pour l’institution OL. Son arrivée est synonyme de réussite pour le futur. Maintenant, il faut jouer le jeu et attendre la fin de la saison pour juger tout cela ». Garcia appréciera ce soutien de taille !