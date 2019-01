Le président de l’OL, qui a vu son équipe se faire éliminer la semaine dernière en Coupe de la Ligue (défaite 1-2 contre Strasbourg), n’a pas été tendre avec cette compétition, dans une interview accordé à L’Équipe : « Je ne veux pas décrier la Coupe de la Ligue, parce qu’on dira que je le fais parce qu’on s’est fait éliminer par Strasbourg, mais c’est vrai que c’est quand même une coupe en bois ! »

« Elle gêne tous les clubs, poursuit le dirigeant rhodanien. Ce n’était pas notre cas cette fois-ci mais, dans cette compétition, on met souvent des équipes qui peuvent ne pas être les meilleures. Surtout, le public n’y adhère pas du tout. Mais on a quand même perdu alors qu’on en avait fait un objectif… » Il est vrai que la Coupe de la Ligue est souvent décriée par de nombreux acteurs du football, et qu’elle a également du mal à se vendre auprès des chaînes télévisées, puisque le dernier appel d’offres de la LFP pour la période 2020-2024 n’a toujours pas trouvé preneur, France Télévision et Canal + n’ayant pas souhaité prolonger leur contrat pour diffuser la compétition.