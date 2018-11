Depuis vendredi soir, le PSG est dans la tourmente suite aux révélations des Football Leaks concernant le fair-play financier. Le club de la capitale a pour sa part nié toutes ces accusations et a même décidé de contre-attaquer. Ce qui n’empêche pas ses adversaires de le piquer. Après Javier Tebas, c’est au tour de Jean-Michel Aulas d’aller de son petit tacle.

En marge de la rencontre de Ligue des Champions entre l’Olympique Lyonnais et Hoffenheim mercredi (21h, à suivre en direct sur notre site), le président rhodanien a accordé un entretien au journal Le Progrès. Et il en a profité pour critiquer subtilement le PSG. « C’est un match historique et il faut le gagner. Aujourd’hui, le football français compte surtout sur l’OL, un club respectueux des règles de l’UEFA, soit dit en passant, pour continuer d’avancer sur la scène européenne. » Les concernés apprécieront.