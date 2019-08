Quelques minutes après le tirage au sort de la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas s’est exprimé chez nos confrères de l’Equipe. Le président de l’Olympique Lyonnais en a profité pour s’exprimer sur le mercato qui ferme ses portes le 2 septembre prochain.

Et contre toute attente, l’OL pourrait réaliser une dernière opération. Et le PSG serait concerné... « J’avais parlé d’un joueur à Nasser que j’aimerais bien faire venir à Lyon. Mais pour le moment, il n’y a rien de défini. On a perdu un latéral gauche... Ce serait pour un prêt. On va voir. C’est le petit Nsoki, » a ainsi confié Aulas.

