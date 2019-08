Ce mercredi matin, Angers et l’Olympique Lyonnais ont annoncé avoir trouvé un accord pour le transfert de Jeff-Reine Adélaïde (21 ans). Les deux parties se sont entendues autour d’un transfert estimé à 25 millions d’euros plus 2,5 millions de bonus et 15% à la revente.

Présent en conférence de presse pour la présentation des recrues, Olivier Pickeu, manager général du SCO, a livré une petite précision concernant le futur départ du milieu de terrain. « Concernant le match de ce week-end, vous imaginez bien que Jeff ne jouera pas contre nous. C’est un gentlemen’s agreement que nous avons avec l’OL, et cela nous paraît complètement normal, » a ainsi précisé Pickeu.

