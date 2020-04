Ce mardi, Joachim Andersen a accordé une interview au site officiel de l’Olympique Lyonnais. L’occasion pour le Danois d’évoquer la façon dont il vit le confinement. « La première semaine s’est bien passée, mais maintenant c’est un peu ennuyant d’être à la maison, de ne pas aller aux entraînements, de ne pas voir les gars au centre d’entraînement. Jouer au football me manque, et c’est ennuyant de faire les entraînements seul tout le temps parce que je suis un joueur de foot, et j’aime jouer avec le ballon ».

Puis, l’ancien joueur de la Sampdoria a évoqué ses débuts à Lyon, notamment le meilleur moment qu’il a vécu depuis son arrivée l’été dernier. « Je pense que mon meilleur souvenir est le match contre Benfica où j’ai marqué mon premier but pour l’OL, dans un match vraiment important de la Ligue des Champions. Et je pense aussi à un match spécial contre Leipzig, on était menés 2-0 et on revient à 2-2 et je pense que l’on a joué une bonne seconde mi-temps, et on s’est qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions donc je pense que ce sont mes deux meilleurs souvenirs jusqu’à présent ». À lui de s’en faire de nouveaux lorsque le football pourra reprendre.