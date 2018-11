A 26 ans, Jordan Ferri ne devrait pas terminer la saison 2018/2019 sous le maillot de l’Olympique lyonnais, où il ne joue plus trop d’ailleurs. Titularisé une seule fois en championnat depuis l’entame du présent exercice, le milieu de terrain va être prêté à Nîmes selon L’Equipe.

Malgré une volonté de Guingamp d’enrôler le Gone, c’est finalement les crocodiles qui ont réussi à décrocher l’aval du joueur et de l’OL. Ferri serait prêté et débarquerait sous forme de joker médical (en raison de la probable fin de carrière de Moustapha Diallo). Le joueur aurait acepté de réduire son salaire pour faciliter l’opération.