En recherche d’un joueur offensif après les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, l’Olympique Lyonnais observe Gedson Fernandes (20 ans), joueur de Benfica. Cependant, plus les jours passent, et moins une arrivée du joueur portugais à Lyon semble s’envisager.

Dans son édition du jour, Le Progrès, révèle que l’option Gedson Fernandes serait le choix unique du responsable de recrutement de l’OL, Florian Maurice. Problème, Juninho ne validerait pas la piste. Depuis, West Ham est entré dans la danse et les Londoniens ont montré leur intérêt pour le Portugais, comme le rapportait le Daily Mail récemment.